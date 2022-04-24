Протесты из-за результатов выборов президента начались во Франции

Жители французского города Ренн вышли на улицы, протестуя против результатов президентских выборов. Не обошлось без столкновений с полицией.

Французская радиостанция France Bleu сообщила, что недовольные строят баррикады в центре города. В протестах участвуют около 250 человек, сообщили СМИ.

Во Франции закончился второй этап выборов президента, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому). Явка составила более 60% — по информации на 18:00 московского времени.

По предварительным данным, лидирует действующий глава страны Эммануэль Макрон: он набрал 57,6% голосов. Кандидат от ультраправых Марин Ле Пен признала поражение — за нее проголосовали 42,4% избирателей. Однако она назвала это «блестящим успехом», ведь такой результат говорит о сильном недовольстве французов нынешней системой.

В субботу «желтые» жилеты» устроили в Париже протесты, призывая игнорировать второй тур выборов. Они заявляли, что ни Макрон, ни Ле Пен не выражают интересов французов, что заметно по состоянию экономики в стране.