Протесты из-за ковид-сертификатов в Италии переросли в стычки с полицией

По Италии прокатилась волна протестов из-за введения в стране ковид-сертификатов, так называемых «грин-пассов». В северном городе Триест акции переросли в стычки с полицией. В манифестации участвовали минимум 8 тысяч человек.

Столкновения произошли в тот момент, когда толпа из сотен протестующих попыталась прорваться через полицейские кордоны и пройти на главную площадь города — Площадь единства Италии. Правоохранителями пришлось пустить в ход дубинки. По предварительным данным, пострадал один человек. Как сообщил телеканал TGCOM24, были задержаны 10 человек, попытавшихся попасть на площадь.

Масштабные протесты прошли и в Милане. Там на улицы вышли 4 тысячи активистов. В какой-то момент они решили заблокировать движение транспорта. Манифестации против «грин-пассов» в субботу прошли и в других итальянских городах, в том числе в Турине, Падуе и Неаполе.

Ковид-сертификаты в Италии начали повсеместно вводить с 6 августа. Всем жителям, начиная с возраста 12 лет, нужно предъявлять такой документ при входе в театры, кино, музеи, спортзалы, бассейны и другие места. В осенние месяцы действие «грин-пассов» начали постепенно расширять. Все это время в Италии то и дело вспыхивают акции протеста.