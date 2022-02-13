Протесты дальнобойщиков в Оттаве продолжились третью неделю подряд

Акция протеста против ковидных ограничений, которую инициировали канадские дальнобойщики, продолжается в Оттаве уже пятнадцатый день подряд. Протестующие рассказывают, что не собираются уходить с улиц города, пока все их требования не будут выполнены.

Мужчина, который беседовал с корреспондентом ТАСС, снял со своей машины несколько колес, чтобы подтвердить свой настрой оставаться на месте до победного. Он отметил, что такие действия должны продемонстрировать канадским властям серьезность настроя. Протестующие подчеркивают, что не боятся, если их решит разогнать полиция.

В минувшую субботу центр Оттавы, как и все предыдущие дни, был заполнен автомобилями и протестующими. Некоторые выходили на акцию целыми семьями, с детьми. Их дальнобойщики угощают конфетами и чипсами. Дети дарят им тематические рисунки.

На улицах на полную громкость включают музыку, проходят танцы и песни. Многие принесли с собой канадские флаги. Некоторые из полицейских, как рассказал корреспондент, с улыбками наблюдают за происходящим. Часть магазинов и кафе в центре города остаются закрытыми. Другие же продолжают работу. Некоторые умудряются заработать на протестах. Например, на витринах фотостудий выставлены фотографии с митинга.