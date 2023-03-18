Мир 18 марта 2023, 20:57 Протестующих против пенсионной реформы в Париже начали разгонять слезоточивым газом RT: полиция применила слезоточивый газ против участников протестов в Монпелье и Париже

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Французская полиция применила против недовольных пенсионной реформой протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщил RT в Telegram-канале.

Участники демонстраций захватили железнодорожный вокзал в городе Монпелье. А в Париже демонстранты ворвались в торговый центр Châtelet les Halles и развернули плакат «Всеобщая забастовка».

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Власти Франции 16 марта приняли законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В ответ оппозиционные депутаты вынесли вотум недоверия правительству.

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После этого страну охватили акции протеста. В центре Парижа митинги переросли в беспорядки. Участники выстроили баррикады и стали забрасывать прибывших на место сотрудников полиции камнями и бутылками. Тогда правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Также полицейские задержали свыше 200 человек. Им предъявили обвинение в погромах и поджогах.

Также сейчас в Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО. В нем участвуют более двух тысяч человек.