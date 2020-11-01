Протестующих начали задерживать в Минске. Слышны предупредительные выстрелы

Минские милиционеры стали задерживать участников несанкционированной акции протеста. Когда митингующие подошли вплотную к кордону ОМОН, правоохранители сделали предупредительные выстрелы.

Сотрудники милиции задержали во время несанкционированной акции уже несколько человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минских правоохранителей. При этом корреспондент ТАСС сообщил, что силовики открыли предупредительный огонь в воздух, когда к ним приблизилась колонна протестующих.

После выстрелов толпа обошла силовиков и продолжила идти дальше по проспекту. Никаких столкновений людей с милицией не было. Всего на месте находятся около 300 сотрудников ОМОН.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил, что 1 ноября в Минск въехала бронетехника с пулеметами. Машины увидели на проспекте Победителей, после чего они двинулись в сторону стелы «Минск — город-герой». Позже в городе началась очередная несогласованная акция протеста.

Митингующие выходят на улицы в Белоруссии с начала августа. Тогда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Несогласные с итогами голосования стали требовать отставки главы республики и проведения новых выборов.