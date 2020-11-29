Протестующих ковид-диссидентов задержали в Лондоне

В ходе очередной демонстрации в Лондоне против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений задержаны 155 человек. об этом сообщила полиция Лондона.

«Задержания произведены за различные правонарушения, в том числе нарушение введенных в связи с коронавирусом правил, нападение на офицера полиции и владение наркотиками», — сказано в сообщении, которое было передано в РИА «Новости».

Несколько сотен человек приняли участие в демонстрации, некоторые из них проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции.

В Великобритании регулярно проходят демонстрации «COVID-диссидентов», но они не носят столь массового характера, как в других европейских странах. Вероятно, это связано с тем, что ограничения в Британии гораздо мягче, чем в других странах.

В Берлине в середине ноября от пяти до 10 тысяч человек вышли на акцию против ограничительных мер безопасности и прививок. Полиция пыталась убедить собравшихся разойтись из-за несоблюдения социальной дистанции и отсутствия масок, но те отказались. В итоге в ход пошли водометы и слезоточивый газ. Это был не первый подобный митинг в Европе.