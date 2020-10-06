Протестующие захватили здание правительства в Бишкеке

Здание правительства Киргизии оказалось захвачено участниками протестных акций. При этом признаков погромов или разграбления не видно.

«Мы не можем попасть на работу. В здании какие-то неизвестные люди, они не пускают нас внутрь», — рассказал представитель кабинета министров Киргизии. Его слова приводит РИА «Новости».

Пока точно не известно, кто именно захватил здание. Очевидцы предполагают, что это участники протестного движения. Само здание не пострадало: там ничего не горит, не видно следов погромов.

При этом в пресс-службе правительства страны рассказали, что работа продолжается, но в «особом режиме». Госструктуры стараются навести порядок.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 590 человек. По данным Министерства здравоохранения Киргизии, из них 130 пришлось госпитализировать, 13 пострадавших доставили в реанимацию. Также известно об одном погибшем.

Кроме здания правительства страны, протестующие захватили мэрию Бишкека. Об этом рассказал сам глава города Азиз Суракматов. При беспорядках сильно пострадало здание парламента республики. Там произошел пожар, охвативший несколько помещений с четвертого по восьмой этажи. К утру 6 октября возгорание удалось ликвидировать.