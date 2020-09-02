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    02 сентября 2020, 11:12

    Протестующие забросали полицейских яблоками и яйцами в Софии

    Артур Блянихов

    В ходе массовых протестов в столице Болгарии сотрудников полиции забросали яблоками и куриными яйцами, передают «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, демонстранты собрались у южного и центрального входа в здание болгарского парламента, организовав тем самым живую блокаду.

    Отмечается, что протестующие требуют отставки действующего правительства вместе с главой кабмина Бойко Борисовым. Кроме того, они хотят, чтобы свой пост покинул и главный прокурор Иван Гешев.

    Новости SMI.FM