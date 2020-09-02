Протестующие забросали полицейских яблоками и яйцами в Софии
В ходе массовых протестов в столице Болгарии сотрудников полиции забросали яблоками и куриными яйцами, передают «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, демонстранты собрались у южного и центрального входа в здание болгарского парламента, организовав тем самым живую блокаду.
Отмечается, что протестующие требуют отставки действующего правительства вместе с главой кабмина Бойко Борисовым. Кроме того, они хотят, чтобы свой пост покинул и главный прокурор Иван Гешев.