Протестующие забросали полицейских яблоками и яйцами в Софии

По данным издания, демонстранты собрались у южного и центрального входа в здание болгарского парламента, организовав тем самым живую блокаду.

Отмечается, что протестующие требуют отставки действующего правительства вместе с главой кабмина Бойко Борисовым. Кроме того, они хотят, чтобы свой пост покинул и главный прокурор Иван Гешев.