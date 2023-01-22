Мир 22 января 2023, 09:05 Протестующие забросали камнями и петардами полицию в Атланте Протесты активистов против полиции в Атланте показали на видео

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Шесть человек задержали в субботу вечером в центре Атланты во время массовых беспорядков. Об этом сообщил телеканал CNN.

На опубликованных в социальных сетях роликах можно видеть горящий в центре Атланты полицейский автомобиль, а также разбитые витрины магазинов и заведений.

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Причиной беспорядков стало убийство полицейскими активиста Мануэля Эстебана Паес Терана. Мужчина выступал против строительства полицейского учебного центра на территории кемпинга.

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Согласно данным полиции, он пришел на территорию строительной площадки с оружием и выстрелил в одного из правоохранителей после требования покинуть ее. В ответ полицейский застрелил 27-летнего активиста.

Мэр Атланты Андре Диккенс на пресс-конференции пообещал наказать всех участников протестов. Он был среди членов городского совета, проголосовавших за строительство учебного центра в 2021 году.

«Мы вас найдем и арестуем. Вы будете привлечены к ответственности», — подчеркнул мэр.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп написал в Twitter, что насилие и незаконное уничтожение собственности не являются актами протеста. По его словам, подобные действия расцениваются как преступления, которые будут расследовать в судебном порядке.