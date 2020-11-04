Протестующие вышли на улицы Вашингтона после закрытия избирательных участков. Видео

В Вашингтоне сотни людей собрались на акцию протеста. В соцсетях начали появляться видео, как полиция оттесняет толпу протестующих. Известно о задержании одного водителя микроавтобуса с символикой BLM, что означает «Жизни темнокожих важны».

Шествие активистов началось с BLM Plaza в Вашингтоне, недалеко от Белого дома. Между собравшимися периодически происходят стычки, некоторые дерутся и ругаются.

Кроме того, слышна громкая музыка, горят огни. Обстановка представляет собой полный хаос.

Одна из пользовательниц соцсети опубликовала видео уличной драки. Вокруг этого действия собралась толпа с плакатами, на которых написаны призывы к Трампу уйти с поста.

Ранее активисты перекрыли в Вашингтоне улицу возле Белого дома, уточняет RT. Полиция призывала собравшихся разойтись.

Сегодня в США завершилось голосование. Итоги еще не подведены, но оба кандидата заявляют о победе. Трамп уверен, что благодаря ключевым штатам он выиграет президентскую гонку. И Джо Байден не сомневается в своей победе и призывает к этому своих сторонников.