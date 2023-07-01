Мир 01 июля 2023, 04:24 Протестующие во Франции стали грабить люксовые магазины и поджигать мусорки BFM TV: во Франции манифестанты грабят люксовые магазины, задержано 270 человек РИА «Новости»

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Протестующие во Франции начали грабить магазины с люксовыми товарами в Лионе. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По данным канала, в городе происходят грабежи и беспорядки. Недовольные граждане напали на полицейский офис приема жалоб населения.

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Похожая обстановка царит во французском городе Марселе. В регионе уже задержали десятки человек. По данным газеты Le Figaro, как минимум один сотрудник полиции получил ранения в результате беспорядков. Здесь так же, как и в Лионе протестующие грабят магазины. Технику городских служб и мусорные баки пытаются поджечь. Источник издания сообщил, что ситуация в регионе остается «крайне напряженной».

Всего, по данным главы МВД Жеральда Дарманена, правоохранительные органы Франции задержали 270 человек с начала беспорядков.

Протесты в пятой республике начались после убийства полицейским 17-летнего парня алжирского происхождения. Правоохранитель подумал, что юноша нападает на него, поэтому применил оружие.