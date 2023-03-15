Мир 15 марта 2023, 00:08 Протестующие в пригороде Тель-Авива устроили столкновения с полицией Полиция задержала человека при столкновениях с ультраортодоксами в пригороде Тель-Авива

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В пригороде Тель-Авива произошли столкновения между полицией и представителями ультраортодоксальных общин. По данным израильского радио Galatz был задержан один человек.

Столкновения произошли возле дома одного из членов парламента в городе Бней Брак, в котором проживает большое количество ультраортодоксальных евреев (харедим). Во вторник, 14 марта, несколько десятков антиправительственных активистов устроили митинг против юридической реформы.

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Позже к демонстрантам присоединились десятки местных жителей, которые стали закидывать протестующих яйцами и фейерверками, написал израильский портал Ynet. После этого полиция применила слезоточивый газ и начала задерживать нарушителей порядка.

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Манифестации, в которых принимают участие тысячи человек, против юридической реформы проходят в Израиле уже десятую неделю.

Ранее в Кишиневе состоялась массовая акция протеста с участием оппозиционных активистов Молдавии. В какой-то момент протестующие сцепились с полицейскими. Участники митинга призвали Санду уйти в отставку и распустить парламент.