Протестующие в Париже забросали полицию бутылками и дымовыми шашками

Митинг начался в Париже около 14:00 по местному времени (16:00 по Москве). Сначала акция проходила без происшествий. Однако через несколько часов к собравшимся присоединились люди в черной одежде, которые начали провоцировать стражей порядка. Они бросали в полицейских бутылки и петарды, выкрикивали оскорбительные лозунги.

Митинги проходят во Франции с ноября. Участники акций выступают в защиту свободы прессы. Многие из встреч, в том числе в Париже, сопровождались беспорядками и столкновениями с правоохранителями.

Акции начались после принятия в первом чтении законопроекта «О глобальной безопасности» Нацсобранием Франции. В частности, 24-я статья документа подразумевает год тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Такое наказание предусмотрено за «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма во время исполнения служебных обязанностей. Причем такое нельзя обнародовать с «очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Журналистские профсоюзы не поддерживают изменения в законопроекте. Представители СМИ опасаются, что введение данной нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, принесет запрет на свободное фиксирование работы полицейских во время манифестаций. Однако в правительстве неоднократно говорили, что законопроект и дальше будет разрешать журналистам съемку правоохранителей.

В результате манифестаций по всей стране представители нижней палаты парламента предложили переписать 24-ю статью законопроекта, чтобы журналистские профсоюзы больше не боялись за возможные ограничения в своей работе.