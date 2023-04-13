Мир 13 апреля 2023, 16:20 Протестующие в Париже возвели баррикады из мусорных баков у Конституционного совета

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Парижане продолжают протестовать против пенсионной реформы, на этот раз они возвели баррикады из мусорных баков у Конституционного совета. Об этом сообщилили «Новые известия» со ссылкой на телеканал BFMTV.

В Конституционно совете должны озвучить решение, связанное с принятием пенсионной реформы. Поэтому у здания собралось около полумиллиона человек.

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Демонстранты привезли порядка 40 пластиковых баков, из которых соорудили баррикаду. А также установили на проезжей части плакат, который осуждает пенсионную реформу.

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