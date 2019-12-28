Протестующие в Париже напали на корреспондента RT

Журналисты хотели заснять, как неизвестные с закрытыми лицами блокировали дорогу ограждениями дорожных служб и пытались что-то поджечь.

Злоумышленники заметили съемку, после чего подошли к сотрудникам телеканала, оттолкнули оператора и ударили по камере. Корреспондента Шарлотту Дубенски, которая пыталась помочь коллеге, несколько раз ударили по лицу.

«Затем несколько человек, находившихся спереди и позади Алекса, стали его толкать и тянуть. Я попыталась остановить того, кто был сзади. Схватила его за одежду, после чего он два раза ударил меня по лицу и убежал», — передает телеканал слова журналистки.

Во Франции 5 декабря началась крупнейшая за последние десятилетия общенациональная забастовка, а которой приняли участие водители, учителя, врачи и недовольные объявленной правительством пенсионной реформой, предполагающей отмену привилегий для некоторых категорий работников.