Протестующие в Одесской области перекрыли дорогу из-за «карантина выходного дня»

Предприниматели перекрыли дорогу в Одесской области. Так они выражают протест против «карантина выходного дня».

«Предприниматели промтоварного рынка „7-й километр“ перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против „карантина выходного дня“», — сообщили журналисты издания «Суспільне» («Общественное»).

Протестующие требуют отставки президента Украины, а также кабинета министров и Верховной рады. Глава Всеукраинского профсоюза предпринимателей «Единство» Ольга Костенко начала голодовку, чтобы выразить свое отношение к ограниченному локдауну и «отстоять право на труд».

Ранее Киев ввел «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. В городах разрешили работать лишь продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Все остальные в субботу и воскресенье должны останавливать деятельность. В пятницу, 20 ноября, городской совет Одессы одобрил это нововведение, хотя во многих других населенных пунктах Украины его не поддержали.

Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что местные власти вообще не имеют полномочий не принимать решение о введении карантина.