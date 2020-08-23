Протестующие в Минске направились к гостинице «Планета»

«Планета» расположена возле стелы «Минск — город-герой».

Оппозиционный митинг на площади завершился, он длился более двух часов. Теперь вся колонна протестующих покидает площадь Независимости. Горожане идут по проспекту Независимости в сторону гостиницы «Планета», расположенной примерно в двух километрах от площади.

Нет движения по улицам, прилегающим к проспекту Независимости. Там дежурит ГАИ. Проспект Победителей, на котором расположена стела, полностью закрыт для автомобилей.

У гостиницы люди намерены провести очередной «всеобщий митинг». Военные охраняют стелу, поэтому среди протестующих слышны призывы не приближаться к силовикам, отметило агентство. Демонстрантов и военных разделяет около 100 метров, граждане кричат в сторону военнослужащих: «Армия с народом!».

Ранее появилось видео с митинга оппозиции «Марш новой Белоруссии» на площади Независимости в Минске. Собравшиеся заполнили площадь, где хлопали в ладоши и кричали: «Уходи».

МИД Белоруссии попросил Киев не давать советы, которых Белоруссия не просила. В республике, напротив, ждали слов поддержки в связи со сложной ситуацией. Юрист Максим Знак тоже высказал свое мнение о последних событиях в стране. Он считает единственным цивилизованным способом решить проблему рассмотрение дела о президентских выборах в Верховном суде Белоруссии.