  • Протестующие в Каталонии перекрыли движение на дороге между Испанией и Францией

    11 ноября 2019, 19:41

    Ирина Нагайникова

    Пробки на десятки километров образовались на границе Франции и Испании из-за протестной акции сторонников независимости Каталонии, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Масштабная акция протеста заняла все полосы трассы, соединяющей два государства. Пробки протяженностью в десятки километров стоят в обе стороны движения.

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    Протестующие обозначили свою цель в аккаунте Twitter: привлечь внимание к проблемам региона на мировом уровне.

    Уже несколько недель беспорядки в Каталонии не утихают. Они начались как реакция на решение суда о длительном тюремном заключении для местных политиков, которые организовывали референдум о независимости. Девять каталонских активистов получили сроки от девяти до 13 лет.