Протестующие в Каталонии перекрыли движение на дороге между Испанией и Францией
Пробки на десятки километров образовались на границе Франции и Испании из-за протестной акции сторонников независимости Каталонии, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Масштабная акция протеста заняла все полосы трассы, соединяющей два государства. Пробки протяженностью в десятки километров стоят в обе стороны движения.
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Протестующие обозначили свою цель в аккаунте Twitter: привлечь внимание к проблемам региона на мировом уровне.
Уже несколько недель беспорядки в Каталонии не утихают. Они начались как реакция на решение суда о длительном тюремном заключении для местных политиков, которые организовывали референдум о независимости. Девять каталонских активистов получили сроки от девяти до 13 лет.