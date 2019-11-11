Протестующие в Каталонии перекрыли движение на дороге между Испанией и Францией

Масштабная акция протеста заняла все полосы трассы, соединяющей два государства. Пробки протяженностью в десятки километров стоят в обе стороны движения.

Жительница Каталонии: Речь уже не о независимости, а о демократии Подробнее

Протестующие обозначили свою цель в аккаунте Twitter: привлечь внимание к проблемам региона на мировом уровне.

Уже несколько недель беспорядки в Каталонии не утихают. Они начались как реакция на решение суда о длительном тюремном заключении для местных политиков, которые организовывали референдум о независимости. Девять каталонских активистов получили сроки от девяти до 13 лет.