Протестующие в Ираке жестоко убили 16-летнего подростка. Они повесили его труп на столбе и делали селфи

В Ираке протестующие жестоко убили 16-летнего подростка, обвинив его в том, что он был командиром шиитского ополчения и открыл огонь по демонстрантам, сообщил в Twitter журналист Аббас Джума.

«Они повесили его труп на столбе и делали радостные селфи. Говорят, что мальчик ранее открыл огонь по демонстрантам. Даже если так, линчевание в стиле ИГ* — по-моему это слишком», — написал он в посте.

Он подчеркнул, что «обвинить во всем Иран уже не получится», это сделали сами демонстранты. Пользователи приложили видео произошедшего. На нем видно, что тысячи людей пинают ногами уже бездыханное тело, а затем подвешивают его вниз головой к городскому светофору.