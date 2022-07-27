Протестующие в Ираке ворвались в здание парламента в «Зеленой зоне»

В Ираке демонстранты проникли в особо охраняемую «Зеленую зону» в центре Багдада и ворвались в здание парламента. Протестующие выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны, сообщило агентство Shafaq.

В особо охраняемой зоне расположены правительственные учреждения, посольства, международный и военный аэропорты. Премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи потребовал немедленно покинуть здание парламента.

Протестующие — сторонники Муктада ас-Садра, религиозного шиитского деятеля, выступающего против коррупции на выборах. Политик организовал крупнейший в стране блок.

Ас-Судани, против которого митингуют в Багдаде, занимал пост министра по правам человека с 2010 по 2014 годы. Координационный совет, собранный для преодоления кризиса в стране, выдвинул его на пост премьера.