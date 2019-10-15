Протестующие в Гонконге жгут форму баскетболиста Леброна Джеймса

Неделя протестов стоила Гонконгу $357 млн ущерба Подробнее

По данным издания, все началось из-за твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал протестующих в Гонконге. Из-за этого китайская Ассоциация баскетбола объявила, что сотрудничество с «Хьюстоном» прекращается.

В свою очередь Леброн Джеймс заметил, что Мори не был осведомлен о сложившейся ситуации в Гонконге, но при этом говорил о ней.

«Многие люди могли пострадать не только финансово, но и физически, эмоционально, духовно. Так что просто будьте осторожны с тем, что пишете в Twitter, говорите и делаете», — посоветовал спортсмен.

Этот комментарий вызвал недовольство у гонконгских демонстрантов и они начали жечь форму игрока.