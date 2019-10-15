  • Протестующие в Гонконге жгут форму баскетболиста Леброна Джеймса

    15 октября 2019, 21:13

    Артур Блянихов

    Демонстранты в Гонконге ополчились на форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Участники акций протеста жгут майки баскетболиста, передает «Газета.ru».

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    По данным издания, все началось из-за твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал протестующих в Гонконге. Из-за этого китайская Ассоциация баскетбола объявила, что сотрудничество с «Хьюстоном» прекращается.

    В свою очередь Леброн Джеймс заметил, что Мори не был осведомлен о сложившейся ситуации в Гонконге, но при этом говорил о ней.

    «Многие люди могли пострадать не только финансово, но и физически, эмоционально, духовно. Так что просто будьте осторожны с тем, что пишете в Twitter, говорите и делаете», — посоветовал спортсмен.

    Этот комментарий вызвал недовольство у гонконгских демонстрантов и они начали жечь форму игрока.