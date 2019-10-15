Протестующие в Гонконге жгут форму баскетболиста Леброна Джеймса
Демонстранты в Гонконге ополчились на форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Участники акций протеста жгут майки баскетболиста, передает «Газета.ru».
Неделя протестов стоила Гонконгу $357 млн ущербаПодробнее
По данным издания, все началось из-за твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал протестующих в Гонконге. Из-за этого китайская Ассоциация баскетбола объявила, что сотрудничество с «Хьюстоном» прекращается.
В свою очередь Леброн Джеймс заметил, что Мори не был осведомлен о сложившейся ситуации в Гонконге, но при этом говорил о ней.
«Многие люди могли пострадать не только финансово, но и физически, эмоционально, духовно. Так что просто будьте осторожны с тем, что пишете в Twitter, говорите и делаете», — посоветовал спортсмен.
Этот комментарий вызвал недовольство у гонконгских демонстрантов и они начали жечь форму игрока.