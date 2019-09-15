Протестующие в Гонконге восславили королеву Британии

«Принцип одной страны, двух систем мертв», — говорили протестующие и размахивали британскими флагами. Другие митингующие несли плакаты с надписью «Освободите Гонконг». Они также требовали от Англии изменить статус британского национального заграничного паспорта. Только тогда жители Гонконга смогут свободно работать и жить в Британии. Сейчас же им разрешено пребывать в Великобритании полгода в году.

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Протестующие недовольны вмешательством Пекина в дела города, хотя ранее власти обещали соблюдать автономию этой территории.

В 1842 году Гонконг стал колонией Великобритании. И только в 1997 году КНР обрела суверенитет над территорией. Сейчас Гонконг и Китай живут по принципу «одна страна, две системы».

Изначально протестующие в Гонконге выступали против закона об экстрадиции преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Власти Китая требовали передавать правонарушителей на материк для вынесения приговоров.

Позже Китай обвинил США и Великобританию в разжигании волнений в Гонконге. Власти КНР напомнили, что проблемы города — внутреннее дело страны.

Нынешние акции протеста оказались наиболее массовыми в Гонконге после вхождения в состав Китая. Самое большое число участников на улицах города — 1,7 миллиона человек. Правительство КНР обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».