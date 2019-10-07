Протестующие в Гонконге использовали катапульту. Видео

Протестующие в Гонконге перешли на новый уровень сопротивления. Они использовали катапульту. Видео этого момента появилось в Сети.

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«Протестующие в Монг Коке, кажется, сделали катапульту из бамбука, чтобы запустить кирпичи. „Источник: Facebook“».

Протесты в Гонконге начались в конце июня. Они были вызваны рассмотрением закона об экстрадиции. Правительство Гонконга намерено было ввести поправку в «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Это значит, что власти могли бы выдавать подозреваемых тем юрисдикциям, с которым не было заключено соглашение. В частности, речь шла о материковой части Китая.

Митинги привели к тому, что правительство заморозило эту идею. Однако протестующих такое решение не удовлетворило. Они заявили, что намерены добиться полного отказа от рассмотрения поправок.

Оппозиция 1 октября провела большую акцию протеста, которая была не согласована с властями. Митинги продолжаются.