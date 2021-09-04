Протестующие в Черногории пробили кордон полиции

Протесты против интронизации митрополита СПЦ прошли в Черногории. Участники пробили полицейский кордон на въезде в город Цетине.

По данным национального телевидения, после этого они засыпали дорогу камнями. Также они выступили против приезда в страну сербского патриарха Порфирия. Подобные протесты проходили уже неоднократно.

Интронизация была запланирован на 5 сентября. Чтобы избежать беспорядков, руководство монастыря Рождества пресвятой Богородицы в Цетине решило не приглашать на церемонию прихожан.

Офис ООН в Черногории выразил опасения сложившейся обстановкой.

«Группа граждан пробила полицейский кордон на окружной трассе на въезде в Цетине и рассыпала по ней камни. Затем был пробит кордон у пожарной станции, полиция применила спецсредства», — рассказал телеканал.

Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем издал силовикам инструкции по усилению координации, чтобы обеспечить порядок в стране и защитить «конституционные права и свободы граждан».