Протестующие в Барселоне блокируют улицы горящим мусором

В Барселоне не стихают протесты, демонстранты в среду вечером заполнили улицы города. Они жгут мусор и блокируют улицы мусорными баками. Тысячи людей выступают за отделение Каталонии от Испании.

Полиция пытается оттеснить митингующих из центра города, куда они пришли, чтобы выступить перед зданием департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. Очевидцы пишут в социальных сетях, что повсюду хаос, слышны звуки петард. Над центром города летают вертолеты.

В данный момент, по подсчетам правоохранителей, в демонстрациях принимают участие около 22 тысяч жителей города. Из-за действий митингующих сгорели не менее шести машин. Также радикально настроенные жители города закидывают полицию бутылками мусором, камнями и другими предметами.