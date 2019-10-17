  • Протестующие в Барселоне блокируют улицы горящим мусором

    17 октября 2019, 00:16

    Наталья Жуковская

    В Барселоне не стихают протесты, демонстранты в среду вечером заполнили улицы города. Они жгут мусор и блокируют улицы мусорными баками. Тысячи людей выступают за отделение Каталонии от Испании.
    Протестующие в Барселоне блокируют улицы горящим мусором

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    Полиция пытается оттеснить митингующих из центра города, куда они пришли, чтобы выступить перед зданием департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. Очевидцы пишут в социальных сетях, что повсюду хаос, слышны звуки петард. Над центром города летают вертолеты.

    В данный момент, по подсчетам правоохранителей, в демонстрациях принимают участие около 22 тысяч жителей города. Из-за действий митингующих сгорели не менее шести машин. Также радикально настроенные жители города закидывают полицию бутылками мусором, камнями и другими предметами.