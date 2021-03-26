Протестующие в Англии потребовали уволить учителя из-за карикатуры на Мухаммеда

В английском городе Батли мусульманская община вышла на протесты из-за того, что местный учитель показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Педагога уже отстранили от занятий, директор школы принес извинения, сообщил Sky News.

Утром в четверг к зданию гимназии в Батли пришли несколько десятков человек, среди них были ученики школы. Один из протестующих по имени Абдулла сообщил «Би-би-си», что показ рисунка оскорбил всю мусульманскую общину.

«Настало время, когда мы уже не можем молчать. Мы должны дать понять директору, школе и руководству от образования, что это не какая-то мелочь», — сказал протестующий.

Толпа требовала уволить учителя. Директор школы Гари Кибл принес «безоговорочные извинения» из-за действий преподавателя, которые могли оскорбить чувства мусульман.

Перед собравшимися выступил местный имам Мухаммед Амин Пандор. Он подтвердил отстранение учителя и рассказал о начале независимого расследования из-за показа карикатуры.

В октябре 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самюэль Пати, показавший на уроке по толерантности карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний выходец из Чечни, при попытке задержания его застрелила полиция.