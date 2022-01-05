Протестующие в Алма-Ате практически полностью разошлись с улиц

Массовые протестные акции в Алма-Ате практически завершились к 4:30 среды (1:30 по московскому времени), сообщила газета «Известия». Центр города покинули почти все митингующие.

На улицах города по-прежнему остаются правоохранители. Участники акций практически все разошлись, только во дворах остаются небольшие группы по пять–десять человек.

Правоохранители уговаривают их разойтись по домам и не нарушать объявленный в городе комендантский час, отметил RT со ссылкой на портал Zakon.kz.

На улицах больше не слышно взрывов светошумовых гранат.

Протесты из-за повышения стоимость сжиженного газа продолжаются в городах Казахстана уже несколько дней. Накануне, 4 января, митинги переросли в беспорядки. Столкновения между силовиками и участниками протестных акций произошло в Алма-Ате в ночь на 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Также глава государства ограничил въезд и выезд из города.

Казахстанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что утром в среду, 5 января, Токаев намерен объявить об отставке правительства. Официального подтверждения этой информации нет.