Протестующие утопили статую работорговца в Великобритании. Видео

Участники манифестации против расового неравенства залили краской, свалили с постамента и утопили в реке Эйвон памятник английскому работорговцу и благотворителю Эдварду Колстону. Общественный деятель жил в XVII–XVIII веках.

По данным Iindependent, к его памятнику в Великобритании всегда относились неоднозначно. В прошлом году петиция за его снос собрала больше десяти тысяч подписей. Колстон был пайщиком компании, торговавшей с Западной Африкой. В основном, перепродавались рабы. За свою жизнь на благотворительность он потратил около десяти тысяч фунтов, астрономическую по тем временам сумму. Он основал приюты для бедных и стариков, школы и церкви.

Местная полиция уже начала расследование инцидента. Как сообщил канал CNN, на акцию Black Lives Matter в Бристоле собралось больше десяти тысяч человек, но стражи правопорядка по многочисленным видео уже начали выяснять, кто имел к сносу памятника непосредственное отношение.

В бельгийской столице Брюссель также состоялись митинги в поддержку движения против расового неравнества. Были зафиксированы многочисленные беспорядки. Например, в квартале Матонга, который населяют в основном выходцы из Африки, был разграблен ювелирный магазин.

Митингующие забрасывали полицейские машины бутылками и камнями.

Накануне Скотленд-Ярд сообщил, что в ходе акций протеста были ранены 23 офицера полиции.