Мир 12 января 2024, 07:45 Протестующие устроили у Белого дома митинг против атаки хуситов в Йемене РИА «Новости»: возле Белого дома начались акции протестов после ударов по Йемену IMAGO/Steven Ramaherison/globallookpress

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Десятки американцев собрались возле Белого дома в знак протеста против ударов США по Йемену. Об этом сообщило РИА «Новости».

Активисты потребовали руководство США прекратить обстрел территории Йемена и остановить конфликты в Газе между Израилем и ХАМАС. Протестующие скандируют лозунги, некоторые из демонстрантов развернули флаги Палестины и плакаты.

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Корреспондент издания рассказал, что акция носит мирный характер. Сотрудники полиции присутствуют на митинге, но не вмешиваются.

Ранее США обстреляли территорию Йемена и ударили по хуситам. Американская армия поразила не менее 10 объектов боевиков. Представители хуситов пообещали ответить на удары американцев. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США заплатят высокую цену за ракетные атаки.

Пентагон сообщил, что целью ударов стало снижение военного потенциала боевиков, которые нападают на корабли в Красном море. По информации NBC News, США и Великобритания поразили повстанцев ракетами «Томагавк».