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    15 июля 2020, 12:54

    Протестующие столкнулись с полицейскими в Израиле

    Анастасия Кременчугская

    В Иерусалиме 14 июля начались акции протеста против действий правительства Израиля во время пандемии. Накануне протестующие столкнулись с полицейскими. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на зарубежный телеканал.

    Группа протестующих попыталась прорвать полицейское ограждение и пройти в резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Именно тогда произошли столкновения с полицией.

    Несколько тысяч израильтян вышли на улицы, протестуя против заморозки судебного процесса против главы правительства, также карантинных мер.

    Многие из протестующих были в медицинских масках, однако дистанцию никто не соблюдал.