Протестующие столкнулись с полицейскими в Израиле

Группа протестующих попыталась прорвать полицейское ограждение и пройти в резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Именно тогда произошли столкновения с полицией.

Несколько тысяч израильтян вышли на улицы, протестуя против заморозки судебного процесса против главы правительства, также карантинных мер.

Многие из протестующих были в медицинских масках, однако дистанцию никто не соблюдал.