Протестующие столкнулись с полицейскими в Израиле
В Иерусалиме 14 июля начались акции протеста против действий правительства Израиля во время пандемии. Накануне протестующие столкнулись с полицейскими. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на зарубежный телеканал.
Группа протестующих попыталась прорвать полицейское ограждение и пройти в резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Именно тогда произошли столкновения с полицией.
Несколько тысяч израильтян вышли на улицы, протестуя против заморозки судебного процесса против главы правительства, также карантинных мер.
Многие из протестующих были в медицинских масках, однако дистанцию никто не соблюдал.