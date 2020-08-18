Протестующие спели «Перемен» у Дома правительства в Минске

Протестующие на площади у Дома правительства в столице Белоруссии спели песню Виктора Цоя «Перемен», которая стала символом непризнания результатов выборов президента.

Сейчас в Минске на улице собрались демонстранты с бело-красно-белыми флагами и плакатами. Видео с песней «Перемен» опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что 19 -летний участник протестов погиб в Минске, на Партизанском проспекте. Он находился на проезжей части и попал под колеса автомобиля.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа победы на выборах действующего президента Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,1%. Протестующие недовольны итогами голосования и требуют перевыборов.