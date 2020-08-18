Протестующие спели мужу Тихановской «Пусть бегут неуклюже» в честь дня рождения

Вышедшие на митинги белорусы поздравили с днем рождения блогера и мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Люди собрались возле минского СИЗО, где, как они предполагают, находится Сергей Тихановский.

О происходящем у следственного изолятора №1 сообщил ТАСС. Всего возле СИЗО на улице Володарского в Минске, по оценкам агентства, собрались около 150 человек. Они спели детскую песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма о крокодиле Гене.

После исполнения собравшиеся начали скандировать Тихановскому поздравления и запустили шарики в небо.

Светлана Тихановская заявила о своем участии в выборах после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее супруга, создавшего на YouTube канал «Страна для жизни». Тихановского задержали в Гродно 29 мая, во время предвыборного пикета. Видеоблогеру и нескольким его сторонникам предъявили обвинения в подготовке грубо нарушающих общественный порядок действий.

После состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборов в стране начались массовые протесты из-за их итогов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов избирателей. Светлана Тихановская набрала 10,1%.