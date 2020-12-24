Протестующие собрались у Дома правительства в центре Еревана

Сторонники оппозиции собрались у Дома правительства в центре Еревана. Они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Правоохранители уже оцепили входы в здание.

Митингующие стали собираться у здания правительства утром 24 декабря. Все входы оцепили усиленные наряды полиции, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Сейчас на место продолжают стягиваться жители. Пока ситуация в городе спокойная. Оппозиционеры не устраивают провокаций и не выкрикивают никаких лозунгов.

Предыдущая протестная акция прошла в Ереване 22 декабря. Тогда обстановка была напряженной, так как митингующие начали драться с силовиками. Травмы получили три сотрудника правоохранительных органов. В итоге все закончилось задержаниями сторонников оппозиции.

Протестные акции стали устраивать в Ереване после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ был принят Пашиняном совместно с президентами России и Азербайджана. Многие армяне стали говорить, что премьер отдал Карабах. Сам Пашинян объяснял, что ему пришлось пойти на такой шаг, чтобы остановить кровопролитие.