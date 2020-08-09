Протестующие снова стали стягиваться в центр Бейрута. Накануне их разгоняла армия

По данным телеканала, вдоль зданий правительства и по маршруту следования колонн протестующий уже выстроились полицейские и военные.

Первая волна антиправительственных протестов в Бейруте 8 август почти сразу переросла в массовые беспорядки. Когда в полицейских полетели камни им пришлось применить слезоточивый газ. Противники ливанского правительства захватили несколько зданий министерств. В ходе столкновений ранения получили более 700 человек. На следующий день после этих событий министр информации Ливана Маналь Абдель Самад подала в отставку.

Люди вышли на улицы столицы Ливана после мощнейшего взрыва в порту, который уничтожил полгорода и лишил крова около 300 местных жителей. По предварительным данным взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая шесть лет хранилась на складе.

Жертвами ЧП стали 158 человек. Более шести тысяч человек получили ранения. Российские спасатели, которые приехали на помощь ливанским коллегам, прекратили поиски людей под завалами — прошло слишком много времени и шансов найти кого-либо живым нет, пишет агентство «Политика сегодня».