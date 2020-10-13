Протестующие снесли статуи Рузвельта и Линкольна в Портленде

По данным информагентства, в протестах приняли участие порядка 200 человек. Организаторы назвали акцию «Днем гнева коренных народов». Кроме сноса статуй демонстранты вывесили плакат «Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц» на фасаде здания Исторического общества Орегона и выбили там окна.