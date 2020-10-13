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    13 октября 2020, 18:17

    Протестующие снесли статуи Рузвельта и Линкольна в Портленде

    Артур Блянихов

    В Портленде (штат Орегон, США) участники протестных акций снесли статуи бывших президентов страны Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.

    По данным информагентства, в протестах приняли участие порядка 200 человек. Организаторы назвали акцию «Днем гнева коренных народов». Кроме сноса статуй демонстранты вывесили плакат «Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц» на фасаде здания Исторического общества Орегона и выбили там окна.