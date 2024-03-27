27 марта 2024, 17:35
Протестующие разбросали навоз у дома Остина и Салливана в США
Politico: пропалестинские демонстранты разбросали навоз у дома главы Пентагона
Возле дома главы Пентагона Ллойда Остина прошел протест, демонстранты требовали остановить кровопролитие в Газе. Затем они разбросали навоз около здания,сообщило издание Politico.
В Сети появилось видео, на котором протестующие стоят с дымовыми шашками. Демонстранты выкрикивали лозунг: «Оккупация — это преступление!»
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В Минобороны США подтвердили, что рядом с домом министра прошел пикет. При этом собеседник не стал раскрывать подробности.
По данным Fox News, неизвестный также подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.
Ранее журналисты Politico обратили внимание, что власти США стали чаще делать заявления по палестино-израильскому конфликту, чем по Украине.
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Палестина
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