Мир 27 марта 2024, 17:35 Протестующие разбросали навоз у дома Остина и Салливана в США Politico: пропалестинские демонстранты разбросали навоз у дома главы Пентагона Defense.gov

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Возле дома главы Пентагона Ллойда Остина прошел протест, демонстранты требовали остановить кровопролитие в Газе. Затем они разбросали навоз около здания,сообщило издание Politico.

В Сети появилось видео, на котором протестующие стоят с дымовыми шашками. Демонстранты выкрикивали лозунг: «Оккупация — это преступление!»

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В Минобороны США подтвердили, что рядом с домом министра прошел пикет. При этом собеседник не стал раскрывать подробности.

По данным Fox News, неизвестный также подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

Ранее журналисты Politico обратили внимание, что власти США стали чаще делать заявления по палестино-израильскому конфликту, чем по Украине.