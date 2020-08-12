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    12 августа 2020, 01:47

    Протестующие разбили милицейский автобус в Минске

    Кирилл Фролов

    В районе Серебрянка на юге Минска проходят столкновения протестующих и милиции. Демонстранты атаковали милицейский автобус и разбили в нем стекла, сообщило РИА «Новости».
    Протестующие разбили милицейский автобус в Минске

    По данным Радио «Свобода», несколько сотен активистов вместе с водителями перекрыли подъезд на проспект Рокоссовского и заблокировали там автозаки. В районе слышны выстрелы, есть пострадавшие.

    Вечером противники Александра Лукашенко пытались возвести на Серебрянке баррикады.

    Столкновения происходили и в районе Каменная Горка на западе Минска. Там также пытались строить баррикады, силовики их разбирали.

    Пострадавших активистов везут в приемное отделение 10-й больницы Минска. Одному из раненых резиновая пуля попала в район глаза, другого милиционеры вытащили из машины и избили из-за того, что мужчина снимал происходящее на телефон, сообщил Onliner.

    На Каменной Горке силовики протаранили легковую машину, после чего начали ее обыскивать.

    На въезде в город останавливают и обыскивают машины, сообщил TUT.BY. Коммунальные службы убирают мусорные баки и лавки. Немногочисленные активисты расходятся.

    Новости SMI.FM