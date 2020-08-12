Протестующие разбили милицейский автобус в Минске

По данным Радио «Свобода», несколько сотен активистов вместе с водителями перекрыли подъезд на проспект Рокоссовского и заблокировали там автозаки. В районе слышны выстрелы, есть пострадавшие.

Вечером противники Александра Лукашенко пытались возвести на Серебрянке баррикады.

Столкновения происходили и в районе Каменная Горка на западе Минска. Там также пытались строить баррикады, силовики их разбирали.

Пострадавших активистов везут в приемное отделение 10-й больницы Минска. Одному из раненых резиновая пуля попала в район глаза, другого милиционеры вытащили из машины и избили из-за того, что мужчина снимал происходящее на телефон, сообщил Onliner.

На Каменной Горке силовики протаранили легковую машину, после чего начали ее обыскивать.

На въезде в город останавливают и обыскивают машины, сообщил TUT.BY. Коммунальные службы убирают мусорные баки и лавки. Немногочисленные активисты расходятся.