Протестующие попытались штурмом взять здание Генпрокуратуры в Ереване

В четверг в Ереване протестующие пытаются штурмом взять здание Генпрокуратуры. Между полицейскими и сторонниками отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались столкновения.

Чтобы не допустить проникновения активистов в здание правительства, полицейские активно пытаются их оттеснить. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

По его данным, уже начались задержания. Пока напор митингующих удается сдерживать. Сегодня в городе усилены наряды полиции.

В соцсетях появилось видео с места акции протеста. На нем видны сотни людей — на улице попросту нет свободного места. В какой-то момент отряд полиции слился с толпой. Со стороны правоохранителей насильственных действий пока не замечено.

Горожане вышли сегодня на очередную акцию протеста. После заключения соглашения о прекращении в Нагорном Карабахе военных действий в Ереване началась серия митингов.

Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного для армянской стороны соглашения. Сам Никол Пашинян как-то заявил, что он готов уйти в отставку, но «только по решению народа».