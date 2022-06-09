Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк
Протестующие попытались прервать выступление президента США Байдена на Саммите Америк
Протестующие предприняли попытку прервать выступление главы Белого дома Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Из зала начали раздаваться выкрики сразу после начала выступления президента США.
По данным пресс-пула Белого дома, Байден сделал паузу и усмехнулся, после этого он продолжил выступление.
Позже пресс-спул сообщил, что прервать главу Белого дома пытались два человека. Что именно они выкрикивали разобрать не удалось, отметило РИА «Новости».
На появившихся в соцсетях кадрах, можно увидеть, как из зала выводят женщину. Пока Байден приветствует со сцены собравшихся в зале людей, она складывает ладони у рта и продолжает выкрикивать.
На другом ролике, который также разместили в соцсетях, женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. Сотрудник полиции задержал ее, грубо повалив на асфальт.
Накануне Байден подтвердил свое участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Встреча Североатлантического альянса пройдет с 28 по 30 июня. В саммите также примут участие представители Швеции и Финляндии, которые претендуют на включение в блок.