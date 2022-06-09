Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк

Протестующие предприняли попытку прервать выступление главы Белого дома Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Из зала начали раздаваться выкрики сразу после начала выступления президента США.

По данным пресс-пула Белого дома, Байден сделал паузу и усмехнулся, после этого он продолжил выступление.

Позже пресс-спул сообщил, что прервать главу Белого дома пытались два человека. Что именно они выкрикивали разобрать не удалось, отметило РИА «Новости».

На появившихся в соцсетях кадрах, можно увидеть, как из зала выводят женщину. Пока Байден приветствует со сцены собравшихся в зале людей, она складывает ладони у рта и продолжает выкрикивать.

На другом ролике, который также разместили в соцсетях, женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. Сотрудник полиции задержал ее, грубо повалив на асфальт.

Накануне Байден подтвердил свое участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Встреча Североатлантического альянса пройдет с 28 по 30 июня. В саммите также примут участие представители Швеции и Финляндии, которые претендуют на включение в блок.