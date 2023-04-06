Мир 06 апреля 2023, 19:10 Протестующие подожгли любимый ресторан Макрона в Париже РИА «Новости»: протестующие в Париже подожгли любимый ресторан лидера Франции Макрона

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Протестующие против пенсионной реформы во Франции подожгли любимый президентом Эммануэлем Макроном парижский ресторан «Ротонда» на бульваре Монпарнас. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». В Сети появились кадры продолжающегося протеста.

Хозяева ресторана, в котором Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, вылили воду со второго этажа, чтобы потушить огонь, но часть навеса все-таки сгорела.

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Колонны демонстрантов проходят через один из самых элитных районов французской столицы — Шестой округ. Радикалы выкрикивают оскорбления в адрес полицейских, бросают в них бутылки, поджигают мусор. Правоохранители начали применять слезоточивый газ.

Законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет во Франции утвердили в середине марта без голосования членов парламента. За этим последовала волна протестов — 23 марта на улицы вышли около 3,5 миллиона жителей. Несогласные подожгли здание мэрии в Бордо и отделение банка в Париже.

Позже, 28 марта, к очередной протестной акции в Париже присоединились более 90 тысяч человек, а за несколько дней до этого — около 119 тысяч.