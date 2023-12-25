Мир 25 декабря 2023, 17:25 Протестующие перекрыли улицу у здания правительства Сербии в Белграде N1: сторонники оппозиции в Сербии заблокировали улицу рядом со зданием МИД Boris Babic/dpa/globallookpress

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Представители студенческой организации «Борьба» заблокировали еще одну улицу в центре сербской столицы. Об этом сообщил телеканал N1.

Демонстранты перекрыли часть улицы Кнеза Милоша, на которой находятся здания МИД и правительства Сербии. Из-за протестов начались пробки, общее число митингующих составило примерно 500 человек.

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Беспорядки в Белграде начались после оглашения итогов внеочередных выборов в парламент. На них победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Вечером 24 декабря протестующие попытались взять штурмом здание правительства. В ходе беспорядков пострадали два правоохранителя.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, западные кураторы при помощи сербской оппозиции попытались устроить в стране переворот. Он напомнил, что подобные сценарии беспорядков уже применялись в других государствах, в том числе и на Украине. Эксперт добавил, что Западу нужна лояльная Сербия, поэтому он стремится убирать независимых сербских политиков.