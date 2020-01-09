    09 января 2020, 21:21

    Протестующие ответили на телефонный звонок в администрацию президента Абхазии

    Ирина Нагайникова

    Днем 9 января в Сухуме участники митинга ворвались в здание администрации, сломав дверь. Издание Life.ru дозвонилось до президентской администрации Абхазии, однако на звонок ответили протестующие.

    Трубку взял член оппозиционной партии «Амцахара», участник «штурма».

    «У нас все в порядке, переворот небольшой произошел. Алхас Квициния (председатель партии „Амцахара“ — прим.ред.), который претендовал [на пост президента на выборах в 2019 году], вот сейчас вернет свои полномочия. Переговоры скоро начнутся, мы свои требования выдвигаем, потом будут обсуждать они эти требования. К чему придут, не знаю, но пока мы в правительственном здании, оппозиция и все, кто за оппозицию», — рассказал собеседник.

    По его словам, сторонники президента Рауля Хаджимбы покинули здание администрации.

    Напомним, сегодня, 9 января, митингующие взломали дверь администрации президента Абхазии и заняли здание.

    Ранее «360» привел рассказ российских дипломатов в Абхазии о причинах «переворота».