Протестующие обнаружили миллионы рупий в резиденции президента Шри-Ланки

Участники протестов на Шри-Ланке после захвата резиденции президента Готабаи Раджапаксы обнаружили там миллионы ланкийских рупий. Об этом сообщила местная газета The Daily Mirror.

По данным издания, в местных соцсетях публикуют видео, на которых митингующие, находясь в резиденции Раджапаксы, пересчитывают банкноты, которые нашли там. Точный объем обнаруженных денег The Daily Mirror не уточнила.

Президент Готабая Раджапакса и премьер Ранил Викрамасингхе уже согласились уйти в отставку. Временно занять кресло лидера страны может стать спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Участники протестов накануне не только ворвались в резиденцию Раджапаксы, но и подожгли дом Викрамасингхе. Волнения вспыхнули на фоне острого политического и экономического кризиса. Финансовые потрясения стали сильнейшими за последние 70 лет.