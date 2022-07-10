Протестующие обнаружили миллионы рупий в резиденции президента Шри-Ланки
The Daily Mirror: в резиденции президента Шри-Ланки обнаружили миллионы рупий
Участники протестов на Шри-Ланке после захвата резиденции президента Готабаи Раджапаксы обнаружили там миллионы ланкийских рупий. Об этом сообщила местная газета The Daily Mirror.
По данным издания, в местных соцсетях публикуют видео, на которых митингующие, находясь в резиденции Раджапаксы, пересчитывают банкноты, которые нашли там. Точный объем обнаруженных денег The Daily Mirror не уточнила.
Президент Готабая Раджапакса и премьер Ранил Викрамасингхе уже согласились уйти в отставку. Временно занять кресло лидера страны может стать спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.
Участники протестов накануне не только ворвались в резиденцию Раджапаксы, но и подожгли дом Викрамасингхе. Волнения вспыхнули на фоне острого политического и экономического кризиса. Финансовые потрясения стали сильнейшими за последние 70 лет.