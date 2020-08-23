Участники несанкционированной акции в столице Белоруссии ушли от стелы «Минск — город-герой». Люди выдвинулись в сторону площади Государственного флага. Им предстоит пройти два километра. На пути к точке назначения находится резиденция Александра Лукашенко.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, военные окружили музейно-парковый комплекс «Победа», где находится стела. Люди подошли к ним вплотную, но обошлось без провокаций и стычек.

Проспект возле президентской резиденции полностью блокировали усиленные отряды ОМОН, пишет агентство.

В воскресенье, 23 августа, сторонники белорусской оппозиции собрались на площади Независимости Минска на «Марш новой Белоруссии». Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил митингующих, что армия взяла под защиту памятники Великой Отечественной войны. Если в этих местах будут нарушения порядка, то участники протестов будут иметь дело с военными.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. На них победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Он заручился поддержкой 80,1% избирателей, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. После этого в стране начались массовые протесты.