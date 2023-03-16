Мир 16 марта 2023, 23:01 Протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия в Париже Полиция применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы в Париже

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Демонстранты на акции протеста против пенсионной реформы в Париже начали жечь доски на площади Согласия. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Протестующие против пенсионной реформы собрались у здания Национального собрания Франции в Париже 16 марта. После они ушли на площадь Согласия, рядом с которой находится Елисейский дворец.

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Сначала манифестация проходила в мирном русле. Но ближе к вечеру демонстранты выстроили баррикады из ограждений и досок. Затем участники акции начали поджигать их. Протестующие стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ.

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Парламент Франции 16 марта должен рассмотреть законопроект о пенсионной реформе. Французский Сенат уже его принял. По данным СМИ, президент страны Эммануэль Макрон пригрозил распустить парламент, если депутаты окажутся поддерживать реформу.

Согласно опросу Elabe, против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет высказались 62% местных жителей. Из-за этого последние несколько дней в Париже, Ренне, Нанте, Марселе и Лионе проходят масштабные манифестации.