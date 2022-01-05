Протестующие начали забрасывать камнями бронетехнику в Алма-Ате

Бронетехника выехала на улицы Алма-Аты, где продолжаются беспорядки. Участники протестов стали забрасывать БТР камнями и пытаться залезть на машины.

Видео с бронетехникой начали выкладывать в соцсетях. На кадрах видно, что митингующие бегут за машинами и бросают в них камни и другие предметы. Правоохранители стягивают бронетехнику в центр города.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области, напомнил RT. С 5 по 19 января будет действовать комендантский час. Правоохранители должны будут обеспечить проверку документов у населения, досмотр вещей и транспортных средств. Такое решение глава республик принял из-за протестов.

Жители разных городов Казахстана вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Они протестуют уже три дня, но 4 января митинги переросли в беспорядки. В ночь на 5 января в Алма-Ате произошли столкновения между силовиками и участниками акций. Правоохранителям пришлось применить светошумовые гранаты и начать задерживать людей.