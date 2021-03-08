Протестующие на севере Ливана перекрыли трассу в Бейрут

Протестующие в Ливане заблокировали северные въезды и выезды в столичный Бейрут. Демонстранты с утра начали перекрывать движение на главных улицах горящими покрышками и мусорными баками, сообщило РИА «Новости».

Участники акций протеста в Бейруте перекрыли движение по главной автомагистрали. Кроме того, протестующие заблокировали дороги у городов Батрун и Библос. По сообщениям местных СМИ, митингующие также начали строить баррикады на юге страны, пытаясь преградить трассу на пути в столицу.

Накануне ливанские военнослужащие остановили колонну демонстрантов на мотоциклах, пытавшихся прорваться к президентскому дворцу Баабда.

Антиправительственные акции с блокированием дорог в Ливане продолжаются уже неделю. Демонстранты требуют от властей принять меры по выводу страны из экономического кризиса после того, как курс национальной валюты на черном рынке опустился до рекордно низкой отметки по отношению к доллару. Обвал ливанского фунта привел к резкому росту цен на продуктовые товары и топливо.