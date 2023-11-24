Мир 24 ноября 2023, 15:00 Протестующие на границе с Украиной польские перевозчики пожаловались на массовые угрозы Блокировавшие КПП на границе с Украиной польские перевозчики подверглись угрозам РИА «Новости»

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Польские перевозчики, начавшие протест на границе с Украиной и перекрывшие контрольно-пропускные пункты, стали получать массовые угрозы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одного из водителей.

«Недавно и мне, и другим моим коллегам, которые стоят на границе, в мессенджерах стали приходить сообщения с различными угрозами», — указал мужчина.

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Водитель рассказал, что в одном из посланий неизвестные заявили, что знают его машину, и как только он въедет на украинскую территорию, то «в лучшем случае будет возвращаться в одних трусах». Однако в большинстве случаев приходят сообщения с угрозами жизни и личной безопасности.

Перевозчик выразил уверенность, что за всем этим стоят жители Украины. Это доказывают характерные грамматические ошибки.

Польские водители заблокировали автомобильные КПП на границе с республикой. Таким образом они остановили не только движение коммерческих машин, но и поставку военных грузов.