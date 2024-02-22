Мир 22 февраля 2024, 00:34 Протестующие фермеры во Франции завалили навозом городские улицы Franceinfo: во Франции фермеры на акциях протеста вылили навоз в городах Julien Pitinome/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Французские фермеры продолжают акции протеста. В преддверии Салона сельского хозяйства, который открывается в Париже 24 февраля, они вывалили навоз на улицах разных городов страны. Подробности сообщила радиостанция Franceinfo.

Участники акции блокировали множество автодорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции, а также трассу А62 между Тулузой и Бордо.

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В департаменте Верхняя Гаронна на подъездах к торговым центрам фермеры вывалили навоз. В профсоюзе фермеров пригрозили, что ужесточат акции, если власти их не услышат.

От действий протестующих пострадало здание страховой компании в городе По, его облили навозом. В коммуне Сен-Брие площадь перед префектурой аграрии покрыли толстым слоем отходов. В Па-де-Кале на улицу вылили навозную жижу.

Российский политолог Евгений Михайлов считает, что ситуацию с протестами фермеров в Евросоюзе не решить, если не пойти им навстречу. В противном случае акции продолжатся, из-за чего сельскохозяйственное производство может прекратить свое существование.