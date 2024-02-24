Мир 24 февраля 2024, 12:28 Протестующие фермеры в Париже прорвались на сельхозвыставку к Макрону Фермеры в Париже ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон IMAGO/Alexis Sciard/globallookpress

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Недовольные политикой правительства фермеры в Париже прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

С самого утра фермеры толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай. Между охранниками и протестующими начались стычки.

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«Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами», — передавало агентство.

Демонстранты взломали ворота через несколько минут после прибытия Эммануэля Макрона в Пор-де-Версай, сообщил канал BFM TV. Нескольких человек арестовали.

«Макрон в отставку», — скандировали протестующие.

Фермер, член Сельской координации Патрик Леграс заявил каналу, что сожалеет о бездействии исполнительной власти в отношении их требований.

«Нас всех притесняют, это драматично для сельскохозяйственного мира и имиджа Франции во всем мире», — сказал он.

Демонстрации проходят по всей стране. В преддверии Салона сельского хозяйства фермеры вывалили навоз на улицах разных городов страны. Участники акции блокировали множество автодорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции.